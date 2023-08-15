Altın nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Altın Türkiye'de nereden çıkarılır?

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Özellikle Mısırlılar altın madenciliğine büyük ilgi göstermiştir. Ölüm maskeleri ve kraliyet mezarlarında altın detaylarına şahit oluruz. Oldukça yumuşak yapıya sahip olan altın, dövülerek kolayca biçimlendirilebilir. Altın nedir? Nerelerde kullanılır? Türkiye’de nereden çıkarılır? Altın madeni kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır ve altın madeni ne işe yarar? İşte, detaylar.

Altın Nedir?

Altın, yoğun parlak yapısıyla dikkat çeken ağır bir metaldir. Oldukça yumuşak ve dayanıklıdır. Doğada saf bir biçimde bulunur. Altın, latince “aurum” kelimesinden gelmektedir. Sembolü “AU” olup en az reaktif kimyasal elementlerden biridir. Görselliğiyle gönülleri fetheden altının bu denli tercih edilmesinin bir diğer sebebi ise kararmaması ve aşınmamasıdır. Eşsiz niteliklerinin yanı sıra ısı ve elektriği oldukça iyi iletmektedir. Elementlerin en yumuşak olanıdır. Tüm uluslar tarafından uluslararası bir ödeme aracı olarak kabul edilir. Genellikle bakır ve kurşun yataklarıyla birlikte oluşur.

Altın Nerelerde Kullanılır?

Üretilen toplam altının %11’i sanayide kullanılmaktadır. Altın kullanım olanakları bakımından geniş bir alana yayılmaktadır. Sahip olduğu özellikler sebebiyle medikal, elektronik, otomotiv, savunma ve havacılık sanayilerinde kullanılmaktadır. Altın diğer maddelerle reaksiyona girmez, bu sebeple mükemmel bir biyolojik uyumluluğa sahiptir. Çürümüş dişleri altınla doldurma geçmişten günümüze devam eden bir uygulamadır. İşitme cihazları alerjik reaksiyonu önlemek için altınla kaplanır. Keza kalbe yerleştirilen stentlerde de bu uygulama geçerlidir. Günümüzde kanser ve HIV hastalıklarını tedavi etmek için klinik deneylerde de kullanılmaktadır.

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Altın Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

Mücevherat sektörünün güzide üyesi altın ülkemizde en çok Uşak şehrinde çıkarılır. Dünya altın rezervinin %0,5’i Türkiye’de yer almaktadır. Türkiye’de altın yatakları bulunmasına karşılık çıkarılan altın üretime yetmemektedir. Bu sebeple de Türkiye altın ithalat etmektedir. Ülkemizde aktif olan altın ve işletilen altın yataklarının bulunduğu iller şunlardır:

1-Artvin

2- Balıkesir

3- Çanakkale

4- Erzincan

5- Eskişehir

6- Fatsa

7- Gümüşhane

8- İzmir

9- Kayseri

10- Konya

11- Manisa

12- Niğde

13- Sivas

14- Uşak

Altın Madeni Kullanım Alanları

Altın, değerli özelliklere sahip bir maden olduğundan kullanım alanları da oldukça fazladır. Günlük yaşamda her madeni birebir görme şansına sahip olamayabiliyoruz. Ancak altın günlük yaşamda birebir görme şansına erişebileceğimiz bir maden. Günlük yaşamın yanı sıra altın, endüstriyel alanda da tercih edilmektedir. İşte, altının kullanım alanları:

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Akupunktur iğneleri

Elektronik endüstrisi

Otomotiv sektörü

Savunma ve havacılık sanayisi

Tekstil sektörü

Kuyumculuk sektörü

Yiyecek sektörü

İnşaat sektörü

Süsleme sanatları

Endüstriyel işlerde katalizör olarak

Boya ve yapıştırıcılarda

Kalp pilleri ve işitme cihazlarında

Cam üretiminde

Ödüllerde ve statü sembollerinde

Altın Nerede Kullanılır?

Altın, birbirinden çok farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Özellikle toplumlarda hediye olarak verilmesi tercih edilir. Değerli bir ürün olduğundan dolayı hediye sıfatı taşımaktadır. Günümüzde altının değeri her geçen gün artmaktadır. İnsan zihninde kendine önemli bir yer edinmiş bu eşsiz metalin yaklaşık yarısı mücevher yapımında kullanılmaktadır. Altının kullanıldığı diğer alanlar ise süsleme, kaplama, diş hekimliği, elektrik/elektronik, resmi para ve madalya yapımıdır.

Altın Madeni Ne İşe Yarar?

Elektrik iletkenliği yüksek olan ve diğer maddelerle reaksiyona girmeyen altın, kolayca biçimlendirilebildiğinden dolayı ilk çağlardan bu yana insanların ilgisini çekmiştir. Havadan ve sudan etkilenmeyen bu element saf haldeyken oldukça yumuşaktır. Altın madeni geniş kullanım alanıyla ön plana çıkmaktadır. Özellikle tıbbi uygulamalar, dekorasyon, mücevherat, kozmetik, savunma ve havacılık sanayilerinde kullanılmaktadır.