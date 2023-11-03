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        Haberler Gündem Eğitim Altın Metal mi Ametal mi? Altın (Au) Elementi Periyodik Tabloda Hangi Grupta Yer Alır?

        Altın metal mi ametal mi? Altın (Au) elementi periyodik tabloda hangi grupta yer alır?

        Dünyanın en değerli metallerinden bir tanesi olan ve ilkçağlardan itibaren insanlar tarafından para ve mücevher olarak kullanılan altın elementi, oldukça kararlı bir yapıya sahiptir. Doğada saf olarak bulunması ve kolay işlenebilmesi sebebiyle her dönemde insanların ilgisini çekmiş olan altın, hava ve su ile tepkimeye girmemesi ile bilinmektedir. Elektriği iyi ileten ve paslanmaya karşı oldukça dirençli olan altın metal mi ametal mi? Altın hangi metal? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 23:34 Güncelleme: 03.11.2023 - 23:34
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        Altın metal mi ametal mi?
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        Bir emtia ve ödeme aracı olarak da tüm dünyada kullanılmakta olan altın elementi, en değerli ticari metal olarak dikkat çeker. Peki, altın elementi periyodik tabloda hangi grupta yer almaktadır? İşte, tüm detaylar…

        Altın Hangi Metal?

        Milattan önceki devirlerden başlayarak günümüze kadar hiçbir zaman değerini kaybetmemiş bir element olan altın elementi, parlak bir sarı renge sahiptir. Saf hali oldukça yumuşak olan ve bu özelliğiyle de kolaylıkla dövülerek işlenebile altın elementi elektriği iletme konusunda da oldukça başarılıdır.

        Kolay bir şekilde kimyasal tepkimeye girmeyen altın elementi havadan ve sudan etkilenmemesi ile de bilinmektedir. Korozyona karşı da dirençli olan bu element; kararması ve donuklaşmaması ile de öne çıkmaktadır.

        Sarı renkte olan tek metal olan altın, yukarıda saymış olduğumuz tüm bu özellikleri sebebiyle, tarih öncesi dönemden günümüze sürekli değerlini korumuş ve ekonomi için önemli bir ticari meta olarak değerlendirilmiştir. Tarih boyunca para, takı, mücevher ve süs eşyaları olarak da değerlendirilen altın elementi, kuyumculuk sektörünün de vazgeçilmez bir unsurudur.

        Kuyumculuk sektörünün yanından diğer birçok alanda da kullanılan altın elementi elektronik cihazların üretilmesinde de kullanılmaktadır. Gümüş ve bakırdan sonra elektrik iletkenliği en yüksek metal olan altın, elektronik sistemlerde kullanılan bağlantıların ve yatı iletken olan sistemlerin kaplanmasında kullanılmaktadır.

        Dünya üzerindeki altın rezervlerine bakıldığı zaman ise ilk sırada Avustralya karşımıza çıkmaktadır. Avusturalya’nın ardından gelen Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika ve Endonezya da altın rezervleri açısından zengin olan ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye’de ise Uşak, Gümüşhane, Erzincan, İzmir, Niğde ve Artvin şehirleri altın rezervleri açısında zengin olan bölgeler olarak öne çıkmaktadır.

        Altın Metal Mi Ametal Mi?

        Kimyada ısıyı ve elektriği iyi ileten, kolaylıkla şekillendirilebilen ve parlak bir görünüme sahip olan elementlere metal; bu özelliklerin hiçbirini taşımayan, erime noktaları ile kaynama noktaları birbirine yakın olan ve oda sıcaklığı şartlarında hem katı hem sıvı hem de gaz olarak bulunabilen elementlere ise ametal adı verilmektedir.

        Peki, altın metal mi ametal mi? Dünyanın en değerli elementlerinden bir tanesi altın elementi, taşıdığı özellikler sebebiyle metaller sınıfına girmektedir. Metal olmasının yanı sıra dünyanın en değerli metali olmasıyla da bilinen altın; kolay kolay paslanmaması, kararmaması, kolaylıkla işlenmesi ve ticari bir meta olarak kullanılmasıyla böylesi büyük bir öneme sahip olmuştur.

        Altın Elementi Periyodik Tabloda Hangi Grupta?

        Atom numarası 79, kimyasal simgesi ise Au olan altın elementi; periyodik tablonun altıncı periyodunun on birinci grubunda yer almaktadır. Dünyanın en değerli metali olmasıyla ve tarih boyunca insanlar tarafından tercih edilmesiyle bilinen altın elementinin erime noktası 1064 santigrat derece, kaynama noktası ise 2836 santigrat derece olarak ölçülmüştür.

        Doğada saf olarak bulunan ve oda sıcaklığı şartları altında katı halde olan altın elementi; periyodik tablo üzerinde yer alan geçiş metalleri sınıfında yer almaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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