'Altın Lale' Aşk, Büyü vs. oldu

39. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünde ödül kazanan filmler belli oldu. Altan Lale, yönetmen Ümit Ünal'ın 'Aşk, Büyü vs.' filminin oldu.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, dün akşam Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Ümit Ünal’ın yönettiği Aşk, Büyü vs. kazandı. Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un başkanlığını yaptığı jüri “Sadeliğiyle, karakterlerini ve anlattığı çevreyi romantize etmeden, hikâyesini çabasızca aktardığı, hem içerden hem de dışarıdan bütünlüklü bir bakış sunduğu ve bizi her adımda öyküsüne biraz daha inandırdığı” gerekçesiyle filmi seçtiğini açıkladı. 'Aşk, Büyü vs.' Altın Lale'nin yanı sıra 200 bin TL para ödülü kazandı.

Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’nü Orçun Behram’ın yönettiği Bina'nın oldu. Jürinin “Sinemamızda pek örneği bulunmayan ‘beden korkusu’ türünde, hikâyesi kadar atmosferi ve ses tasarımıyla da sürükleyen, didaktik olmadan günümüze ve sinema tarihine sayısız göndermesi olan distopik tür filmi” olarak tanımladığı Bina ayrıca 50 bin TL para ödülü kazandı.

'Bina'

En İyi Yönetmen Ödülü, Nasipse Adayız filmiyle Ercan Kesal’a verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Aşk, Büyü vs. filmindeki rolleriyle Selen Uçer ve Ece Dizdar kazandı. Ödülü sinema ve tiyatromuzun büyük oyuncusu Metin Akpınar takdim etti. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Körleşme filmindeki rolüyle Fatih Al'ın oldu.

Ercan Kesal, Esin Küçüktepepınar

ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLLER

Altın Lale En İyi Film – Aşk, Büyü vs. / Ümit Ünal

Onat Kutlar anısına Jüri Özel Ödülü – Bina / Orçun Behram

En İyi Yönetmen – Ercan Kesal (Nasipse Adayız)

En İyi Senaryo Ödülü – Ümit Ünal (Aşk, Büyü vs.)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Selen Uçer & Ece Dizdar (Aşk, Büyü vs.)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Fatih Al (Körleşme)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü – Engin Özkaya (Bina)

En İyi Kurgu Ödülü – Ali Aga (Nasipse Adayız)

En İyi Özgün Müzik Ödülü – Can Demirci (Bina)



SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ

En İyi İlk Film – Bina / Orçun Behram



ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

En İyi Kısa Film – Siyah Güneş / Arda Çiltepe

Mansiyon – Ahtapot / Engin Erden

FIPRESCI Ödülü Ulusal Yarışma – Nasipse Adayız / Ercan Kesal

METİN AKPINAR BELGESELİ'NİN DÜNYA PRÖMİYERİ YAPILDI

Selen Uçer, Metin Akpınar, Ece Dizdar

Selçuk Metin’in yönettiği, kendi anlatımı ve yakınlarının tanıklıklarıyla Metin Akpınar’ın yaşamını konu edinen İyi ki Yapmışım belgeselinin dünya prömiyeri, Akpınar’ın da katılımıyla ödül töreninin ardından yapıldı.

Filmin ilk gösterimine Metin Akpınar’ın yanı sıra yönetmen Selçuk Metin, filmin senaryosunu kaleme alan Zeynep Miraç, görüntü yönetmeni Uğur İçbak, filmin müziklerini besteleyen Murat Evgin de katıldı.

İyi ki Yapmışım ekim ayındaki festival programında Ulusal Belgesel Yarışması bölümünde yarışma dışı yer alarak izleyicilerle buluşacak.



ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI FİLMLERİ AÇIKLANDI

Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması ödül töreni sona ererken 9–20 Ekim’de fiziksel olarak gerçekleştirilecek 39. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışması bölümünde yer alacak filmler de açıklandı.

• Ah Gözel İstanbul, Yönetmen: Zeynep Dadak

• Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü, Yönetmen: Alper Şen

• Asfaltın Altında Dereler Var! Yönetmen: Yasin Semiz

• Göbeklitepe Sakinleri, Yönetmen: Sedat Benek

• Kadınlar Ülkesi, Yönetmen. Şirin Bahar Demirel

• Kuyudaki Taş, Yönetmen: Gökçin Dokumacı

• Maddenin Halleri, Yönetmen: Deniz Tortum

• Mimaroğlu, Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu

• Miss Holokost Survivor, Yönetmen: Eytan İpeker

• Muhammed Ali, Yönetmenler: Nursen Çetin Köreken, Ümit Köreken

• Tenere, Yönetmen: Hasan Söylemez