Altın Küre'ye 'Emilia Pérez' damgası

Ödül sezonu Altın Küre adaylarıyla resmen başladı. Oscarlar'dan sonra en çok takip edilen ödüllerden biri olan ve Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından düzenlenen 82. Altın Küre Ödülleri'nde sinema ödüllerinde yönetmenliğini Jacques Audiard'ın üstlendiği müzikal bir suç komedisi olarak nitelendirilen 'Emilia Pérez' müzikal veya komedi dalında En İyi Filmi, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın oyuncu, En İyi Senaryo dahil 10 dalda aday olarak listeye damga vurdu. 'The Brutalist’ 7, 'Conclave' ise 6 adaylıkla Emilia Pérez’i izledi.

REKLAM advertisement1 Televizyon ödüllerinde ise 'The Bear' 5 adaylıkla zirvede yer aldı. 'Only Murders in the Building' ve 'Shogun' ise 4'er adaylık kazandı. Komedyen Nikki Glaser’ın sunacağı ödül töreni 5 Ocak’ta gerçekleştirilecek. İŞTE ALTIN KÜRE ADAYLARI -SİNEMA- EN İYİ FİLM (Drama)

The Brutalist A Complete Unknown Conclave Dune: Part Two Nickel Boys September 5 EN İYİ FİLM (Komedi/Müzikal) Anora Challengers Emilia Pérez A Real Pain The Substance Wicked EN İYİ YÖNETMEN Payal Kapadia (All We Imagine as Light)

Sean Baker (Anora) Brady Corbet (The Brutalist) Edward Berger (Conclave) Jacques Audiard (Emilia Pérez) Coralie Fargeat (The Substance) The Brutalist EN İYİ KADIN OYUNCU (Drama) Pamela Anderson (The Last Showgirl) Angelina Jolie (Maria) Nicole Kidman (Babygirl) Tilda Swinton (The Room Next Door) Fernanda Torres (I’m Still Here)

Kate Winslet (Lee) EN İYİ ERKEK OYUNCU (Drama) Adrien Brody (The Brutalist) Timothée Chalamet (A Complete Unknown) Daniel Craig (Queer) Colman Domingo (Sing Sing) Ralph Fiennes (Conclave) Sebastian Stan (The Apprentice) EN İYİ KADIN OYUNCU (Komedi/Müzikal) Amy Adams (Nightbitch)

Cynthia Erivo (Wicked) Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) Mikey Madison (Anora) Demi Moore (The Substance) Zendaya (Challengers) EN İYİ ERKEK OYUNCU (Komedi/Müzikal) Jesse Eisenberg (A Real Pain) Hugh Grant (Heretic) Gabriel LaBelle (Saturday Night) Jesse Plemons (Kinds of Kindness) Glen Powell (Hit Man)

Sebastian Stan (A Different Man) Ariana Grande (Wicked) EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU Selena Gomez (Emilia Pérez) Ariana Grande (Wicked) Felicity Jones (The Brutalist) Margaret Qualley (The Substance) Isabella Rossellini (Conclave) Zoe Saldaña (Emilia Pérez) EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (A Real Pain) Edward Norton (A Complete Unknown) Guy Pearce (The Brutalist) Jeremy Strong (The Apprentice) Denzel Washington (Gladiator II) REKLAM EN İYİ SENARYO Anora (Sean Baker) The Brutalist (Brady Corbet, Mona Fastvold) Conclave (Peter Straughan) Emilia Pérez (Jacques Audiard)

A Real Pain (Jesse Eisenberg) The Substance (Coralie Fargeat) EN İYİ MÜZİK The Brutalist (Daniel Blumberg) Challengers (Trent Reznor & Atticus Ross) Conclave (Volker Bertelmann) Dune: Part Two (Hans Zimmer) Emilia Pérez (Clement Ducol, Camille) The Wild Robot (Kris Bowers) EN İYİ ŞARKI

“Beautiful That Way” (The Last Showgirl) “Compress/Repress” (Challengers) “El Mal” (Emilia Pérez) “Forbidden Road” (Better Man) “Kiss the Sky” (The Wild Robot) “Mi Camino” (Emilia Pérez) EN İYİ YABANCI FİLM All We Imagine as Light (Hindistan) Emilia Pérez (Fransa)

The Girl with the Needle (Danimarka) I’m Still Here (Brezilya) The Seed of the Sacred Fig (Almanya) Vermiglio (İtalya) EN İYİ ANİMASYON Flow Inside Out 2 Memoir of a Snail Moana 2 Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl The Wild Robot SİNEMA VE GİŞE BAŞARISI Alien: Romulus Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine Gladiator II Inside Out 2 Twisters Wicked The Wild Robot -TELEVİZYON- The Diplomat EN İYİ DRAMA The Day of the Jackal The Diplomat Mr. & Mrs. Smith Shōgun Slow Horses Squid Game EN İYİ KOMEDİ Abbott Elementary

The Bear The Gentlemen Hacks Nobody Wants This Only Murders in the Building The Bear EN İYİ TV FİLMİ/MİNİ DİZİ Baby Reindeer Disclaimer Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story The Penguin Ripley True Detective: Night Country EN İYİ KADIN OYUNCU (Drama) Kathy Bates (Matlock) Emma D’Arcy (House of the Dragon)

Maya Erskine (Mr. & Mrs. Smith) Keira Knightley (Black Doves) Keri Russell (The Diplomat) Anna Sawai (Shōgun) Gary Oldman (Slow Horses) EN İYİ ERKEK OYUNCU (Drama) Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith) Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent) Gary Oldman (Slow Horses) Eddie Redmayne (The Day of the Jackal) Hiroyuki Sanada (Shōgun) Billy Bob Thornton (Landman)

EN İYİ KADIN OYUNCU (Komedi) Kristen Bell (Nobody Wants This) Quinta Brunson (Abbott Elementary) Ayo Edebiri (The Bear) Selena Gomez (Only Murders in the Building) Kathryn Hahn (Agatha All Along) Jean Smart (Hacks) EN İYİ ERKEK OYUNCU (Komedi) Adam Brody (Nobody Wants This) Ted Danson (A Man on the Inside)

Steve Martin (Only Murders in the Building) Jason Segel (Shrinking) Martin Short (Only Murders in the Building) Jeremy Allen White (The Bear) EN İYİ KADIN OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi) Cate Blanchett (Disclaimer) Jodie Foster (True Detective: Night Country) Cristin Milioti (The Penguin) Sofia Vergara (Griselda)

Naomi Watts (Feud: Capote vs. The Swans) Kate Winslet (The Regime) REKLAM EN İYİ ERKEK OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi) Colin Farrell (The Penguin) Richard Gadd (Baby Reindeer) Kevin Kline (Disclaimer) Cooper Koch (Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story) Ewan McGregor (A Gentleman in Moscow) Andrew Scott (Ripley)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU Dakota Fanning (Ripley) Liza Colón-Zayas (The Bear) Hannah Einbinder (Hacks) Dakota Fanning (Ripley) Jessica Gunning (Baby Reindeer) Allison Janney (The Diplomat) Kali Reis (True Detective: Night Country) EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU Tadanobu Asano (Shōgun) Javier Bardem (Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story)

Harrison Ford (Shrinking) Jack Lowden (Slow Horses) Diego Luna (La Máquina) Ebon Moss-Bachrach (The Bear) EN İYİ STAND-UP PERFORMANSI Jamie Foxx (Jamie Foxx: What Had Happened Was) Nikki Glaser (Nikki Glaser: Someday You’ll Die) Seth Meyers (Seth Meyers: Dad Man Walking) Adam Sandler (Adam Sandler: Love You) Ali Wong (Ali Wong: Single Lady)

Ramy Youssef (Ramy Youssef: More Feelings)