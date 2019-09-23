Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bugün başladı. Festivalin, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film, 200 bin ₺ için yarışacak

Uluslararası Adana Altın Koza Film Yarışması, 23 Eylül - 28 Eylül arasında 4 kategoride düzenlenecek.

* Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

* Uluslararası Kısa Film Yarışması

* Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması

* Adana Kısa Film Yarışması

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'Altın Koza' için yarışacak filmleri Serra Yılmaz başkanlığında Emine Yıldırım, İlksen Başarır, Öykü Karayel, Aytekin Ataş, Soykut Turan ve Uğur Vardan değerlendirecek.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre;

* Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 52 film başvurdu. Ön jüri o filmlerden 12'sini finalist olarak belirledi. Ödüller, 28 Eylül'de verilecek.

* 12 finalist filmden 5 film, yönetmenlerin ilk filmi.

ADEN

Yönetmen: Barış Atay

Oyuncular: Funda Eryiğit, Onur Ünsal

AİDİYET

Yönetmen: Burak Çevik

Oyuncular: Eylül Su Sapan, Çağlar Yalçınkaya

BAĞLILIK - ASLI

Yönetmen: Semih Kaplanoğlu

Oyuncular: Kübra Kip, Ece Yüksel, Umut Kurt

* Türkiye'nin Oscar adayı filmi.

GÖRÜLMÜŞTÜR

Yönetmen: Serhat Karaaslan

Oyuncular: Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy

* 54. Karlovy Vary Film Festivali'nde Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Birliği (FEDEORA) tarafından en iyi film seçildi.

KAPI

Yönetmen: Nihat Durak

Oyuncular: Kadir İnanır, Vahide Gördüm, Timur Acar, Aybüke Pusat

KOVAN

Yönetmen: Eylem Kaftan

Oyuncular: Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak

KRALİÇE LEAR

Yönetmen: Pelin Esmer

Oyuncular: Fatma Fatih, Ümmü Kurt, Zeynep Fatih

KRONOLOJİ

Yönetmen: Ali Aydın

Oyuncular: Birkan Sokullu, Cemre Ebuzziya, Tansu Biçer

KÜÇÜK ŞEYLER

Yönetmen: Kıvanç Sezer

Oyuncular: Alican Yücesoy, Başak Özcan, Müfit Kayacan

* Montenegro Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu (Alican Yücesoy) ödülünü kazandı.

NUH TEPESİ

Yönetmen: Cenk Ertürk

Oyuncular: Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir

* 18. Tribeca Film Festivali'nde 'En İyi Senaryo (Cenk Ertürk) ve 'En İyi Erkek Oyuncu' (Ali Atay) ödülleri kazandı.

ŞEHİTLER

Yönetmen: Köken Ergün

Oyuncular: -

UZUN ZAMAN ÖNCE

Yönetmen: Cihan Sağlam

Oyuncular: Onur Dikmen, Serdar Orçin

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film Ödülü: 200 bin ₺

Yılmaz Güney Ödülü: 100 bin ₺

Adana İzleyici Ödülü: 50 bin ₺

En İyi Yönetmen Ödülü: 50 bin ₺

En İyi Senaryo Ödülü: 30 bin ₺

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: 20 bin ₺

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: 20 bin ₺

En İyi Müzik Ödülü: 20 bin ₺

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: 20 bin ₺

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: 20 bin ₺

En İyi Kurgu Ödülü: 20 bin ₺

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: 20 bin ₺

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: 20 bin ₺

Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödülü

En İyi Film Ödülü: 10 bin ₺

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması Ödülleri

En İyi Belgesel Film: 10 bin ₺

En İyi Canlandırma Film: 10 bin ₺

En İyi Deneysel Film: 10 bin ₺

En İyi Kurmaca Film: 10 bin ₺

Adana Kısa Film Yarışması Ödülü

En İyi Film Ödülü: 10 bin ₺

Angelina Jolie'nin destek verdiği ilk bağımsız Afgan filmi 'Hava, Maryam, Ayesha', festival kapsamında sinemaseverlerle buluşacak. Filmin yönetmeni ve aynı zamanda Afgan Film Kurumu'nun ilk kadın genel direktörü Sahraa Karimi, festivalin konuğu olacak.

Festival kapsamında düzenlenecek törenlerde Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri Zuhal Olcay ve Zülfü Livaneli'ye; Orhan Kemal Emek Ödülleri ise Derya Ergün ve Erdoğan Engin'e verilecek.

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ HAKKINDA

Çukurova'nın ürünü pamuğu simgeleyen Altın Koza Film Festivali, ilk kez 1969'da Altın Koza Film Şenliği adıyla Adana Belediyesi ve Adana Sinema Kulübü öncülüğünde gerçekleştirildi. 1973'e kadar 5 yıl aralıksız sinemaseverlerle buluşan şenlik, ekonomik olanaksızlıklar nedeniyle 18 yıl sürecek bir suskunluğa gömüldü. 1992'de Adana Belediyesi, Adanalılar ve sanat dünyasından gelen 'Altın Koza Yeniden Canlansın' talebini sonuçsuz bırakmayarak şenliği yeniden düzenlemeye karar verdi. Festival, Öğrenci Filmleri Yarışması'nı da programına ekleyerek Türkiye'de ilk kez bu alanda yarışma düzenleyen festival oldu. 1998'de meydana gelen Adana depreminin ardından o yıl Altın Koza, bütçesini depremzedeler için kullanarak festivali düzenlememe kararı aldı. Ardından 1999'da ise Marmara depremi nedeniyle ülkede ulusal yas ilan edilmesi sonucu festival gerçekleştirilemedi ve festival bütçesi o yıl da Marmara depreminden zarar gören depremzedelere aktarıldı.

7 yıllık aranın ardından 2005'ten bu yana kesintisiz devam eden festival, programına eklediği 'Dünya Sineması ve Akdeniz Filmleri Seçkisi ile uluslararası kimliğini, Akdeniz Ülkeleri Uluslararası Kısa Film Yarışması' ile pekiştirdi.