49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni, 3 Aralık 2023 Pazar akşamı ekrana geldi. sinema, televizyon ve müzik alanının enlerinin belirlendiği törenin sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran üstlendi. Zorlu PSM’de gerçekleştirilen 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri; en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi dizi, en iyi çocuk oyuncu, en iyi şarkıcı, en iyi komedi dizisi, en iyi ınfluencer, en iyi rapçi kategorilerinde sahiplerini buldu. İşte 2023 yılı 49. Pantene Altın Kelebek Ödüllerini kazanan isimler...