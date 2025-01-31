Altın katliamı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Eyüpsultan'da kan donduran bir vahşet yaşandı. 17 yaşındaki çocuk, annesini, babasını, kardeşini ve babaannesini silahla vurarak öldürdü. Öldürdükten sonra 17 yaşındaki çocuk Bursa'ya kaçtı. Olay, iddiaya göre eksik altın tartışmasından yaşandı.
Giriş: 31.01.2025 - 22:07 Güncelleme: 31.01.2025 - 22:07
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Eyüpsultan'da kan donduran bir vahşet yaşandı.
17 yaşındaki çocuk, annesini, babasını, kardeşini ve babaannesini silahla vurarak öldürdü.
Öldürdükten sonra 17 yaşındaki çocuk Bursa'ya kaçtı.
Olay, iddiaya göre eksik altın tartışmasından yaşandı.
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