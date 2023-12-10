Pazar gününün yeni dizilerinden biri olan Altın Kafes'in 2. yeni bölümü için heyecan dorukta. Çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen ve bir Kore dizisi olan The Last Empress"'tan uyarlanan Altın Kafes dizisinin oyuncu kadrosu ve hikayesine dair detayları bir araya getirdik!