Altın Kafes oyuncuları kimler? ATV dizisi Altın Kafes oyuncu kadrosu ve karakterlerin isimleri
aTV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Altın Kafes, bu akşam 2. bölümüyle ekranlara geliyor. Ünlü oyuncular Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül ve Ebru Cündübeyoğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncuları, karakterlerin isimleri ve konusuna dair dair tüm bilgileri derledik. İşte, ayrıntılar...
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Pazar gününün yeni dizilerinden biri olan Altın Kafes'in 2. yeni bölümü için heyecan dorukta. Çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen ve bir Kore dizisi olan The Last Empress"'tan uyarlanan Altın Kafes dizisinin oyuncu kadrosu ve hikayesine dair detayları bir araya getirdik!
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ALTIN KAFES OYUNCULARI KİMLER?
Aytaç Şaşmaz (Onur),
Şifanur Gül (Zeynep),
Ebru Cündübeyoğlu (Nalan),
Hayal Köseoğlu (Ahu),
Hilmi Cem İntepe (Cihan),
Murat Kılıç (Ayhan),
Kaan Turgut (Kenan),
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Sümeyra Koç (Alara),
Eda Nur Gülbudak (Berna),
Tarık Uğur Özenbaş (Kaya),
Buse Orcan (Şeniz),
Gurur Çiçekoğlu (Hikmet),
Cansu Mumcu (Şule),
Ali Kayra Kul (Kaan),
Aksel Yılmaz (Alper)
Sacide Taşaner (Zümrüt).
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ALTIN KAFES KONUSU NEDİR?
Beyoğlu ailesinin gelini olan Nalan (Ebru Cündübeyoğlu), veliaht Onur'un (Aytaç Şaşmaz) annesidir. Tüm hisselerin sahibi olan kayınvalidesi Zümrüt'ün yerine geçerek bütün kontrolü eline almak için gün sayan Nalan, oğlu Onur'un da hayatını kontrol altında tutmaya çalışmaktadır.
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Soyadlarının verdiği güç ile elindeki imkanları sonuna kadar kullanabilmek için tehlikeli oyunlar kurmaktan geri kalmayacaktır.
"Onur" ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in kesişen hayatlarını ekrana getirecek dizide ikiliyi büyük sınavlar bekleyecek.
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ALTIN KAFES DİZİSİ RAHŞAN ÇİĞDEM İNAN UYARLADI
Altın Kafes dizisi, Kore yapımı "The Last Empress" adlı diziden Rahşan Çiğdem İnan tarafından uyarlandı.
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