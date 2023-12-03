Altın Kafes oyuncuları kimdir? Altın Kafes konusu ne, nerede çekiliyor?
Bu akşam 3 Aralık Pazar, ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Altın Kafes dizisi hakkında sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırmalar yapılıyor. Peki, Altın Kafes oyuncuları kimdir? Altın Kafes konusu ne, nerede çekiliyor? İşte yanıtlar...
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ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Altın Kafes hakkında araştırılan: “Altın Kafes oyuncuları kimdir? Altın Kafes konusu ne, nerede çekiliyor?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
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ALTIN KAFES OYUNCULARI KİM?
Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan), Murat Kılıç (Ayhan), Kaan Turgut (Kenan), Sümeyra Koç (Alara), Eda Nur Gülbudak (Berna), Tarık Uğur Özenbaş (Kaya), Buse Orcan (Şeniz), Gurur Çiçekoğlu (Hikmet), Cansu Mumcu (Şule), Ali Kayra Kul (Kaan), Aksel Yılmaz (Alper) Ve Sacide Taşaner (Zümrüt).
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ALTIN KAFES KONUSU NE?
Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' Pazar akşamı ilk bölümüyle atv'de ekranlara gelecek.
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ALTIN KAFES NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata semtlerinde gerçekleştirilen Altın Kafes adlı dizi 3 Aralık Pazar akşamı ATV ekranlarında izleyici ile buluştu.
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ALTIN KAFES UYARLAMA MI?
ATV ekranlarında yayına başlayan Altın Kafes dizisinin bir Kore dizisinden uyarlama olduğu biliniyor.