Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Altın Kafes oyuncuları kimdir? Altın Kafes konusu ne, nerede çekiliyor?

        Altın Kafes oyuncuları kimdir? Altın Kafes konusu ne, nerede çekiliyor?

        Bu akşam 3 Aralık Pazar, ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Altın Kafes dizisi hakkında sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırmalar yapılıyor. Peki, Altın Kafes oyuncuları kimdir? Altın Kafes konusu ne, nerede çekiliyor? İşte yanıtlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 21:39 Güncelleme: 03.12.2023 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Altın Kafes hakkında araştırılan: “Altın Kafes oyuncuları kimdir? Altın Kafes konusu ne, nerede çekiliyor?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        • 2

          ALTIN KAFES OYUNCULARI KİM?

          Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan), Murat Kılıç (Ayhan), Kaan Turgut (Kenan), Sümeyra Koç (Alara), Eda Nur Gülbudak (Berna), Tarık Uğur Özenbaş (Kaya), Buse Orcan (Şeniz), Gurur Çiçekoğlu (Hikmet), Cansu Mumcu (Şule), Ali Kayra Kul (Kaan), Aksel Yılmaz (Alper) Ve Sacide Taşaner (Zümrüt).

        • 3

          ALTIN KAFES KONUSU NE?

          Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' Pazar akşamı ilk bölümüyle atv'de ekranlara gelecek.

        • 4

          ALTIN KAFES NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata semtlerinde gerçekleştirilen Altın Kafes adlı dizi 3 Aralık Pazar akşamı ATV ekranlarında izleyici ile buluştu.

        • 5

          ALTIN KAFES UYARLAMA MI?

          ATV ekranlarında yayına başlayan Altın Kafes dizisinin bir Kore dizisinden uyarlama olduğu biliniyor.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beşiktaş, Başkent'te takıldı!
        Beşiktaş, Başkent'te takıldı!
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Fenerbahçe'den hakem atamalarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem atamalarına tepki!
        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        4-4'lük Paşa!
        4-4'lük Paşa!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Habertürk Anasayfa