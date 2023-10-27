Altın haftayı rekorla kapatıyor! Son dakika: Gram altın 1800 lira sınırını geçti!
Altın fiyatları 27 Ekim Cuma yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın fiyatları 1800 lira sınırını aştı. Çeyrek altın ise 3 bşn lira sınırına olan tırmanışını sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
- 1
ALTIN REKOR KIRDI! Altın fiyatları 27 Ekim Cuma yani haftanın son iş gününe rekorla başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 27 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.801,74
1.802,01
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.987,39
1.987,61
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.882,78
2.946,28
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.531,12
11.749,10
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.747,54
5.892,57
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.531,12
11.749,10
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.108,18
12.409,93
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.020,91
1.215,65
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.673,23
1.774,18