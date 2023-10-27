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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Altın haftayı rekorla kapatıyor! Son dakika: Gram altın 1800 lira sınırını geçti! 26 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları tablosu - Merak Edilenler Haberleri

        Altın haftayı rekorla kapatıyor! Son dakika: Gram altın 1800 lira sınırını geçti!

        Altın fiyatları 27 Ekim Cuma yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın fiyatları 1800 lira sınırını aştı. Çeyrek altın ise 3 bşn lira sınırına olan tırmanışını sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 08:24 Güncelleme: 27.10.2023 - 08:24
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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