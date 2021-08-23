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Altının ons fiyatı haftanın ilk gününün sabahında yüzde 0.3 yükselişle 1787 dolara çıktı.

Analistler 1.790 doların önemli bir direnç olduğunu bu seviyenin üzerine kalıcı bir çıkışta yükselişin hızlanabileceğini belirtti. Kırılamaması durumunda ise 1.770 doların gündeme geleceğini ifade etti.

Gram altın da ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel bir şekilde 484 liradan 487 liraya yükseldi.