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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatlarında yeni rekor - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yeni rekor

        Ons altının fiyatı, ticaret savaşı endişeleriyle birlikte 3.077 doları görerek yeni rekor kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 07:33 Güncelleme: 28.03.2025 - 07:33
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        Altın fiyatlarında yeni rekor
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        ABD Başkanı Trump’ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararını uygulamaya koymasının ardından, ticaret savaşının genişlemesine dair endişeler yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi.

        BloombergHT'de yer alan habere göre altın, Cuma günü yüzde 0,7 yükselerek ons başına 3.077 doların üzerini gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

        Perşembe günü kırılan rekoru geride bırakan değerli metal, üst üste dördüncü haftalık kazancına yöneldi.

        Büyük bankalar, altın için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs, bu hafta yıl sonu ons fiyat tahminini 3.300 dolara çıkardı. Banka, merkez bankalarından gelen yüksek talep ve altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) güçlü girişleri bu artışın temel nedenleri olarak gösterdi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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