ALTIN FİYATLARI geçtiğimiz hafta başlayan ve yeni haftanın ilk gününde de devam eden aşağı yönlü seyrin tersine bugün dolar TL kurundaki değer artışının da etkisiyle birlikte yükselişe geçti. Yaşanan hareketlilikle birlikte yatırımcılar başta olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte saat 13.30'da kaydedilen güncel altın fiyatları...