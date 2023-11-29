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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları yedi ayın en yüksek seviyesinde! 29 Kasım 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yedi ayın en yüksek seviyesinde! İşte 29 Kasım çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

        Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL piyasasındaki hareketliliğe göre farklılık gösteriyor. Dolardaki zayıflık ve enflasyon endişeleriyle yedi ayın en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatlarına olan talepte artış gözlemlendi. İşte 29 Kasım 2023 Çarşamba günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 08:24 Güncelleme: 29.11.2023 - 08:24
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