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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son durum: 29 Kasım 2024 Cuma tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son durum: 29 Kasım Cuma tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın haftaya düşüşle başlarken bugün yükselişe geçti. Kasım ayının ilk gününe göre gram altın -78,54 TL düşerek yüzde -2,60 değer kaybetmişti. Son olarak cumhuriyet altın fiyatı 18.965 TL iken 22 ayar bilezik 2.776 TL'den işlem görüyor. Peki bugün tam altın, yarım altın, ata altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı anlık verileri ile 29 Kasım 2024 canlı altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 07:12 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:09
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