Haftanın son iş gününde altın fiyatları canlı alış-satış rakamları inceliyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler ''Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?'' sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı son dakika verileri ile altının gram fiyatı, bugün 2.970 TL'den işlem görüyor. Peki, 29 Kasım Cuma tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı ve güncel altın fiyatları