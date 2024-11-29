Altın fiyatları son durum: 29 Kasım Cuma tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın haftaya düşüşle başlarken bugün yükselişe geçti. Kasım ayının ilk gününe göre gram altın -78,54 TL düşerek yüzde -2,60 değer kaybetmişti. Son olarak cumhuriyet altın fiyatı 18.965 TL iken 22 ayar bilezik 2.776 TL'den işlem görüyor. Peki bugün tam altın, yarım altın, ata altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı anlık verileri ile 29 Kasım 2024 canlı altın fiyatları son durum…
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Haftanın son iş gününde altın fiyatları canlı alış-satış rakamları inceliyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler ''Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?'' sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı son dakika verileri ile altının gram fiyatı, bugün 2.970 TL'den işlem görüyor. Peki, 29 Kasım Cuma tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı ve güncel altın fiyatları
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
29 Kasım Cuma günü gram altın 2 bin 970 liradan, çeyrek altın 4 bin 753 liradan, 22 ayar bilezik 2.777 TL’den işlem görüyor.
Önceki güne göre artış gösteren ata altın ise 20 bin 075 TL'den alıcı buluyor.
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.754,5900
Satış: 4.845,2300
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.972,3710
Satış: 2.972,7960
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.660,0200
Satış: 2.660,4500
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.024,4000
Satış: 19.384,7400
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.877,00
Satış: 20.083,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.481,83
Satış: 9.694,24
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.780,79
Satış: 2.940,57
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.075,64
Satış: 20.585,96
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.652,49
Satış: 2.501,71