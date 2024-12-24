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        Haberler Bilgi Ekonomi ANLIK ALTIN FİYATLARI 24 ARALIK 2024: Yatay seyir sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yatay seyir sürüyor! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, 24 Aralık Salı yani haftanın ikinci iş gününde yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Bugün saat 07.30 itibarıyla ons altın fiyatı 2 bin 619 TL, gram altın fiyatı ise 2 bin 966 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 24 Aralık 2024 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 07:23 Güncelleme: 24.12.2024 - 09:47
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