Altın fiyatlarında yatay seyir sürüyor! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, 24 Aralık Salı yani haftanın ikinci iş gününde yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Bugün saat 07.30 itibarıyla ons altın fiyatı 2 bin 619 TL, gram altın fiyatı ise 2 bin 966 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 24 Aralık 2024 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları…
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Altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasadan gelen anlık verilere göre, saat 09:45 itibarıyla Cumhuriyet altını 19 bin 345 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 882 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 24 Aralık 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
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ALTIN FİYATLARI SON DURUM | 24 ARALIK 2024
Gram altın bugün 2 bin 966 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 851 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.966,6380
Satış: 2.966,9780
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.619,0200
Satış: 2.619,4200
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.746,6200
Satış: 4.851,2700
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.986,8000
Satış: 19.345,1700
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.380,00
Satış: 19.682,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.462,91
Satış: 9.702,03
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 18.985,14
Satış: 19.344,73
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.858,11
Satış: 20.357,25
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.622,54
Satış: 2.461,68
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.732,12
Satış: 2.882,07
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.223,00
Satış: 48.971,00
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