Altın fiyatları 18 Ocak 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güncel verilere göre, ons altın 2 bin 705 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 962 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...