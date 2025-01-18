Altın rekor seviyesini koruyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 18 Ocak Cumartesi günü için araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 81 lira, çeyrek altın ise 5 bin 38 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
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Altın fiyatları 18 Ocak 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güncel verilere göre, ons altın 2 bin 705 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 962 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.081,24
Satış: 3.081,85
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.700,69
Satış: 2.705,80
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.929,99
Satış: 5.038,82
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.719,96
Satış: 20.093,65
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.052,00
Satış: 20.191,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.829,17
Satış: 10.077,64
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.719,96
Satış: 20.093,65
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.427,92
Satış: 20.941,09
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.667,52
Satış: 2.513,08
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.805,22
Satış: 2.957,20
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 49.821,00
Satış: 50.377,00
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