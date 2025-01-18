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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM 18 OCAK 2025 || Rekor seviyesini koruyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın rekor seviyesini koruyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 18 Ocak Cumartesi günü için araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 81 lira, çeyrek altın ise 5 bin 38 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

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        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 08:50 Güncelleme: 18.01.2025 - 10:21
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