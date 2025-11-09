Altın fiyatları son durum: 10 Kasım bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları hareketliliği yerini yatay seyre bıraktı. Bir süredir yüksek seviyelerde seyreden altın kurunda düşüş yaşanmıştı. Güvenli yatırım aracı olan gram altın fiyatı 5 bin 433 liradan işlem görüyor. ABD'de özel sektör istihdam raporları, iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret ederken, bu durum yatırımcıların Fed'in yeniden faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentilerini arttırdı. Peki 10 Kasım 2025 bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Altın düştü mü yükseldi mi? İşte güncel altın fiyatları
Canlı altın fiyatları merak ediliyor. En son doların değer kaybetmesi ve güvenli liman talebindeki artış, altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Gram altın 5.433 liraya yükselirken, ons altın 3.999 dolardan işlem gördü. Peki altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, çeyrek, gram altın fiyatları alış ve satışta son durum
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.693,33
Satış: 8.884,74
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.433,33
Satış: 5.434,09
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.117,76
Satış: 5.348,99
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.773,32
Satış: 35.430,28
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 7.190,94
Satış: 38.130,25
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.090,62
Satış: 4.173,52
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 91.087,00
Satış: 91.888,00
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.999,83
Satış: 4.002,68
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.570,00
Satış: 36.829,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.332,33
Satış: 17.769,48
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.773,32
Satış: 35.430,28
