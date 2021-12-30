ALTIN FİYATLARI 30 Aralık günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Yükseliş sürüyor. Gram altın fiyatları 730 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel alış - satış tablosunu haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 30 Aralık canlı alış - satış tablosu....