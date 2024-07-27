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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika hareketliliği: 27 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları alış ve satış tablosu!

        Canlı altın fiyatları son dakika hareketliliği: 27 Temmuz 2024 gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları güne hareketli başladı. Bu ayın son Cumartesi gününde altın tüm yıl sürdürdüğü dalgalanmayı devam ettiriyor. Bugün gram altın 2.528 TL iken çeyrek altın 4.044 TL'den işlem görüyor. Peki 27 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 27 Temmuz Cumartesi altın fiyatları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 07:33 Güncelleme: 27.07.2024 - 08:18
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