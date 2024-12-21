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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Altın yükselişe geçti! 21 Aralık bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları son durum: Altın yükselişte! 21 Aralık bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatlarındaki dalgalanma bugünde sürüyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının açıklanmasının ardından altın düşüş yaşamıştı. En son Altının ons fiyatı ise 2,605 dolardan işlem gördü. Peki, Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte 21 Aralık 2024 Cumhuriyet altını, gram, tam, yarım, çeyrek altında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 07:57 Güncelleme: 21.12.2024 - 09:58
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