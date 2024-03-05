Altın fiyatları yatay seyirde! 5 Mart 2024 Salı güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika değişimleri ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 5 Mart Salı gününe yatay seyirde başladı. Ons değerinde ve döviz kurunda yaşanan hareketlikten etkilenen gram altın fiyatı bugün 2 bin 146 TL'den alıcı buluyor. İşte, 5 Mart 2024 Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek altın, gram altın fiyatı...
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Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Son zamanlarda hızlı bir yükseliş gösteren gram altın bugün 2 bin 150 lira seviyesini zorluyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 5 Mart 2024 Salı günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
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ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA
Dün kapanışı 2 bin 148 TL seviyesinden yapan gram altın fiyatı yatay seyirde aynı değerden alıcı buluyor. Dün 3 bin 513 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 512 liradan satılıyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.148,23
Satış: 2.148,62
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.113,30
Satış: 2.113,61
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.437,17
Satış: 3.512,99
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 13.748,70
Satış: 14.009,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.852,87
Satış: 7.025,99
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 13.748,70
Satış: 14.009,00
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 14.489,07
Satış: 14.860,45
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.179,25
Satış: 1.579,88
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.011,78
Satış: 2.134,06