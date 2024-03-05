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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 5 Mart 2024 Salı canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yatay seyirde! 5 Mart 2024 Salı güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika değişimleri ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 5 Mart Salı gününe yatay seyirde başladı. Ons değerinde ve döviz kurunda yaşanan hareketlikten etkilenen gram altın fiyatı bugün 2 bin 146 TL'den alıcı buluyor. İşte, 5 Mart 2024 Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek altın, gram altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 08:25 Güncelleme: 05.03.2024 - 08:25
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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