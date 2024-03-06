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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da 10 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı - Güncel haberler

        Ankara'da 10 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti ve imalatı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kilo esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 23:15 Güncelleme: 06.03.2024 - 23:15
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        Ankara'da 10 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
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        Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti ve imalatı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adrese yapılan baskında 10 kilo esrar, 454 kök kenevir, 328 çeşitli ebatlarda saksı, 320 litre sıvı gübre, 82 ışık kaynağı, 36 elektrik sigortası, 11 havalandırma fanı, 8 vantilatör, 3 hava konnektörü ve 3 adet 1 tonluk su deposu ele geçirildi.

        Ele geçirilen uyuşturucu ve malzemelere el koyan jandarma, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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