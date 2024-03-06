16 yaşındaki Şaban'ı pompalı tüfekle vurup kaçtı
Kayseri'de 18 yaşındaki S.A., 16 yaşındaki Şaban Sarıbalık'ı tartışmanın ardından pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Kayseri de Şaban Sarıbalık (16), parkta tartıştığı S.A. (18) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.
Fotoğraf: DHA
Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki parkta meydana geldi.
Fotoğraf: DHA
Henüz bilinmeyen nedenle Şaban Sarıbalık ile S.A. konuşmak için parkta buluştu. İkili arasında tartışma kavgaya dönüşürken, S.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarıbalık'a ateş etti.
Fotoğraf: AA
Sarıbalık olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Sarıbalık'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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