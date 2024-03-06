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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: İki kupayı da istiyorum - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal: İki kupayı da istiyorum

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Union Saint-Gilloise karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kartal, "Burada elimizden geleni yapıp, İstanbul'a iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Türkiye ligi ve Konferans Ligi şampiyonluğunun ikisini de istiyorum." diye konuştu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 21:20 Güncelleme: 06.03.2024 - 21:20
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        • 1

          UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe akşamı deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, hem Süper Lig hem de bu organizasyonu şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi.

        • 2

          Karşılaşmanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, rakiplerini iyi analiz ettiklerini dile getirdi.

        • 3

          "GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİTMEYİ HEDEFLİYORUZ"

          Union Saint-Gilloise'ı oyuncularına iyi anlattıklarını aktaran Kartal, "Rakibimiz iyi mücadele ediyor, koşan bir takım. Organize bir oyun oynuyorlar. Bunların hepsini izledik ve oyuncularımıza anlattık. Biz de güçlü bir takımız. Kaliteli oyunculara sahibiz. Bu turnuvanın başından beri söylüyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Burada elimizden geleni yapıp, İstanbul'a iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Türkiye ligi ve Konferans Ligi şampiyonluğunun ikisini de istiyorum." diye konuştu.

        • 4

          "BATSHUAYI DUYGUSAL BİR ÇOCUK"

          En iyi kadroyu sahaya sürmeyi amaçladıklarını aktaran Kartal, "3 günde bir maç oynuyoruz ama en önemli maç yarınki maçımız. Elimdeki oyuncuların en idealine yakınını sahaya sürmeye çalışıyorum. Batshuayi duygusal bir çocuk, iyi bir oyuncu. Onu ne zaman oynatacağımızı, hangi maçta neler vereceğini iyi biliyorum. Onu iyi tanıdım. Bizim için lig de Avrupa maçları da çok önemli. Yarın sabah karar vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

        • 5

          "BECAO, KING VE İRFAN CAN'IN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR"

          Sakat oyuncuların son durumu hakkında da bilgi veren İsmail Kartal, "Becao, King ve İrfan Can'ın tedavileri devam ediyor. İstanbul'da bıraktık. Avrupa listesinde olmayan oyuncular da İstanbul'da birlikte çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

        • 6

          "LIVERPOOL'DA 13 SAKAT OYUNCU VAR"

          Organizasyonu çok önemsediklerinin altını da çizen Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

          "Karakterli bir takıma sahibiz. Futbolda her kulvarda gideceksiniz diye bir kural yok. Rakibimiz de buradan elendi. Biz bugüne kadar çok maç oynadık. Milli takıma gidenler yarın 50. maçını oynayacak. Bu çok yüksek bir rakam. Bu kolay değil. Bugün Liverpool'da 13 sakat oyuncu var. Bütün futbol adamları çok maç oynamaktan yakınıyor. Fazla maç oynadığımız için o gün (MKE Ankaragücü) takımımızı konsantre edemedik ve kupadan elendik. Yarın geçebiliriz ya da elenebiliriz ama bizim şampiyonluk yarışımız devam ediyor."

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