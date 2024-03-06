"LIVERPOOL'DA 13 SAKAT OYUNCU VAR"

Organizasyonu çok önemsediklerinin altını da çizen Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Karakterli bir takıma sahibiz. Futbolda her kulvarda gideceksiniz diye bir kural yok. Rakibimiz de buradan elendi. Biz bugüne kadar çok maç oynadık. Milli takıma gidenler yarın 50. maçını oynayacak. Bu çok yüksek bir rakam. Bu kolay değil. Bugün Liverpool'da 13 sakat oyuncu var. Bütün futbol adamları çok maç oynamaktan yakınıyor. Fazla maç oynadığımız için o gün (MKE Ankaragücü) takımımızı konsantre edemedik ve kupadan elendik. Yarın geçebiliriz ya da elenebiliriz ama bizim şampiyonluk yarışımız devam ediyor."