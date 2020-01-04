Altın fiyatları, haftanın en çok konuşulan yatırım araçlarından biri oldu. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,69 artışla 297,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,65 değer kazancıyla 1.979,00 lira oldu. Geçen hafta 471,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 483,00 liraya yükseldi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 297 bin 800 liraya yükseldi. Bu veriler de altını, haftanın en çok kazandıran yatırım aracı yaptı. Son altın fiyatları ise şöyle...