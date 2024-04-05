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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Altında düşüş! 5 Nisan Cuma canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında düşüş sürüyor! 5 Nisan Cuma çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

        Son zamanlarda öngörülemez şekilde dalgalanma yaşayan altın fiyatları, hafta başına iyi başlamış olmasına rağmen haftayı düşüşle kapatıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 104,3 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı da yüzde 0,5 azalışla 2 bin 279 dolardan alıcı buluyor. İşte, 5 Nisan canlı altın tablosu ile çeyrek ve gram altın fiyatları...

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        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 09:41 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:41
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