Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.174,58 %1,42
        DOLAR 30,7097 %0,07
        EURO 33,1225 %0,05
        ALTIN 1.990,77 %-0,33
        FAİZ 42,75 %-0,09
        GÜMÜŞ GRAM 22,35 %0,15
        BITCOIN 50.066,00 %4,02
        GBP/TRY 38,8134 %0,13
        EUR/USD 1,0777 %-0,08
        BRENT 81,73 %-0,57
        ÇEYREK ALTIN 3.254,91 %-0,33
        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 12 Şubat 2024 Pazartesi bugün altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında hareketlilik! 12 Şubat Pazartesi altın fiyatları ne kadar?

        "Altın fiyatları ne kadar?" sorusu, bugün altın alacak kişiler tarafından soruluyor. Hafta sonunda düşüşe geçen altın piyasası, Pazartesi gününe hareketli başladı. Sizler için güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, 12 Şubat 2024 Pazartesi altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 19:02 Güncelleme: 12.02.2024 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklediğini belirterek, bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

          Yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin de emtia fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in martta faizi sabit bırakma ihtimalinin yüzde 83, mayısta faiz indirimine başlama ihtimalinin ise yüzde 63 ile fiyatlandığını dile getirdi.

          Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi. Peki, bugün gram ve çeyrek altın kaç liradan satılıyor? İşte, 12 Şubat Pazartesi canlı fiyat tablosu ile altın fiyatları...

        • 2

          ALTIN HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

          Pazar günü 1.997,32 TL'den alıcı bulan gram altın bugün 1.99 TL'ye kadar geriledi. 11 Şubat Pazar günü 3.265 TL'den alıcı bulan çeyrek altın bugün 3.260 TL'ye kadar düştü.

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 1.994,22

          Satış: 1.994,51

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.022,72

          Satış: 2.022,98

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 3.190,34

          Satış: 3.260,69

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 12.761,36

          Satış: 13.002,88

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 6.360,74

          Satış: 6.521,38

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTINI FİYATI

          Alış: 12.761,36

          Satış: 13.002,88

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 13.583,88

          Satış: 13.928,16

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.087,23

          Satış: 1.473,40

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.862,25

          Satış: 1.978,43

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Cansu Bektaş'tan altın madalya
        Cansu Bektaş'tan altın madalya
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Habertürk Anasayfa