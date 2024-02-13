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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi RB Leipzig - Real Madrid | CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        RB Leipzig - Real Madrid | CANLI YAYIN

        RB Leipzig - Real Madrid maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur heyecanı başlıyor. Real Madrid, Almanya'da RB Leipzig'in konuğu oluyor. İki ekip geçen sezon da Devler Ligi'nde karşı karşıya gelmiş ve taraflar ev sahibi oldukları maçları kazanmışlardı. İspanyol temsilcisinde top koşturan milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor

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        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 21:58 Güncelleme: 13.02.2024 - 22:00
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        RB Leipzig ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Almanya'da karşı karşıya geliyor.

        SAAT: 23.00

        HAKEM: Irfan Peljto

        STAT: Zentralstadion

        YAYIN: EXXEN

        RB LEIPZIG: Gulacsi, Henrichs, Orban, Klostermann, Simakan, Raum, Olmo, Schlager, Xavi Simons, Openda, Sesko

        REAL MADRID: Lunin, Carvajal, Nacho, Tchouameni, Mendy, Fede Valverde, Kroos, Camavinga, Brahim Díaz, Vinicius, Rodrygo

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        Avrupa kupalarında ilk kez geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında karşı karşıya gelen Leipzig ile Real Madrid, iç sahada oynadıkları karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı.

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        Almanya takımlarına rakip olduğu son 15 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybeden Real Madrid (10G 4B), tek mağlubiyetini geçen sezon Leipzig'den aldı (2-3). İspanyol ekibi, turnuvada bir Alman temsilcisine en son 2012/13 yarı finalinde elendi (vs Borussia Dortmund).

        Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü kez eleme turlarında boy gösteren Leipzig, son 16 turunda ilk kez bir İngiltere temsilcisiyle karşılaşmayacak. 2019/20'de Tottenham'ı eledikten sonra yarı finale ulaşan Leipzig, bu aşamada boy gösterdiği son iki sezonunda Liverpool (2020/21) ve Manchester City'ye (2022/23) elendi.

        Şampiyonlar Ligi son 16 turunda boy gösterdiği son 13 sezonun 11'inde çeyrek finale kalan Real Madrid, son üç sezonda da en az yarı finale ulaştı.

        Evinde oynadığı son 13 Şampiyonlar Ligi maçında da gol yiyen Leipzig, iç sahada kalesini gole kapattığı son karşılaşmayı İstanbul Başakşehir karşısında oynadı (2-0; Ekim 2020). Öte yandan Alman temsilcisi, iç sahadaki son 16 karşılaşmasında da ağları havalandırmayı başardı.

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