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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 il için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!

        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde yağış bekleniyor. Şanlıurfa için şiddetli yağış uyarısında bulunmasının ardından il genelinde okullar tatil edildi. Ülkemiz genelinde sıcaklıkların 3-6 derece azalacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar, hava durumu ve Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen kentlerimiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 07:54 Güncelleme: 14.02.2024 - 08:07
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        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        3 BÖLGEDE KAR UYARISI

        Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz geneli ile Doğu Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak; İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

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        DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        SICAKLIK 3-6 DERECE AZALIYOR

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 3-6 derece azalacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        KIYI EGE VE GÜNEYDOĞU RÜZGARLI

        Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege'de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        "SARI" ALARM VERİLEN 13 KENT

        Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen illerimiz ise şöyle: "Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Malatya, K.Maraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak."

        ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

        Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak uyarısının ardından bugün eğitime ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle il genelindeki özel ve diğer eğitim kurumları da dahil olmak üzere ilk, orta ve lise dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” denilirken vatandaşlar da yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ERZİNCAN: 9, Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur.

        ANTALYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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        ANKARA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu.

        İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

        KOCAELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

        BURSA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

        EDİRNE: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

        KIRKLARELİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

        A.KARAHİSAR: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.

        DENİZLİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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        İZMİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

        MUĞLA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ADANA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        HATAY: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        MERSİN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ESKİŞEHİR: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

        KONYA: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        BOLU: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

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        KASTAMONU: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

        ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

        ARTVİN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.

        ERZURUM: 6, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        KARS: 7, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        MALATYA: 9, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        VAN: 9, Parçalı ve çok bulutlu, güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı.

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        DİYARBAKIR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        GAZİANTEP: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        SİİRT: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        ŞANLIURFA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

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