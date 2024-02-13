Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek? Hepsini açıkladılar
Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti.
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Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti.
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Öte yandan aynı site Süper Lig'de bu sezon küme düşecek takımları da son veriler ışığında güncelledi.
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İşte Süper Lig'de sezon sonunda tahmin edilen o tablo:
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20- İstanbulspor: 19 puan
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19- TÜMOSAN Konyaspor: 40 puan
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18- Pendikspor: 41 puan
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17- Hatayspor: 42 puan
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16- Fatih Karagümrük: 43 puan
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15- Gaziantep FK: 44 puan
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14- Alanyaspor: 44 puan
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13- Kayserispor: 44 puan
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12- Samsunspor: 45 puan
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11- Adana Demirspor: 45 puan
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10- Ankaragücü: 46 puan
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9- Çaykur Rizespor: 49 puan
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8- Sivasspor: 50 puan
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7- Kasımpaşa: 52 puan
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6- Antalyaspor: 53 puan
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5- Başakşehir: 56 puan
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4- Trabzonspor: 62 puan
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3- Beşiktaş: 65 puan
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2- Fenerbahçe: 96 puan
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1- Galatasaray: 98 puan