Altın fiyatları düşüşe geçti! Bugün ata, tam, yarım, çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde yakından takip edildi. Yatırım ya da birikim yapmak isteyenler canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu inceliyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı yeniden 3000 TL'nin üzerinde. Alınan son verilere göre, saat 15.30 itibarıyla çeyrek altın fiyatı 4.902 TL'den, gram altın ise 2.998 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 14 Aralık 2024 Altın fiyatları son durum…
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Canlı altın fiyatları alış satış tablosu haftanın beşinci iş gününde de yakından takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler serbest piyasa ve Kapalı Çarşı verilerini inceliyor. ABD Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte gram altın fiyatı yükseliş trendini güçlendirdi. Altının gram fiyatı 2 bin 997 liradan, 22 ayar bilezik 2 bin 901 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 14 Aralık 2024 Altın fiyatları son dakika verileri…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
13 Aralık Cuma gününe 3 bin 22 liradan başlayan gram altın, kapanışı 2 bin 991 lira ile yaptı.
4 bin 941 liradan günü açan çeyrek altın ise 4 bin 902 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.991,5600
Satış: 2.992,0090
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.671,89
Satış: 2.672,64
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.787,3400
Satış: 4.893,0000
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.149,0500
Satış: 19.511,3900
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.659,00
Satış: 19.787,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.541,45
Satış: 9.782,50
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.141,85
Satış: 19.503,84
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.978,23
Satış: 20.480,28
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.633,66
Satış: 2.472,17
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.749,98
Satış: 2.897,17
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 2.749,98
Satış: 2.897,17
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