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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 14 ARALIK: Altın fiyatları düşüşe geçti! Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları düşüşe geçti! Bugün ata, tam, yarım, çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde yakından takip edildi. Yatırım ya da birikim yapmak isteyenler canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu inceliyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı yeniden 3000 TL'nin üzerinde. Alınan son verilere göre, saat 15.30 itibarıyla çeyrek altın fiyatı 4.902 TL'den, gram altın ise 2.998 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 14 Aralık 2024 Altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 07:31 Güncelleme: 14.12.2024 - 00:04
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