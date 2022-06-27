Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilen altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Aşağı yönlü hareketi süren güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Peki, "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" İşte 27 Haziran Pazartesi gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik alış - satış rakamları...