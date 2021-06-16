ALTIN FİYATLARI geçtiğimiz hafta başlayan ve yeni haftanın ilk gününde de devam eden aşağı yönlü seyrin tersine dün yeniden yükseliş trendine geçti. Bugün ise sabah saatlerinde rakamlar güne yatay yönlü seyirle başladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte yatırımcılar başta olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte saat 07.30'da kaydedilen güncel altın fiyatları...