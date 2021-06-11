ALTIN FİYATLARI 11 Haziran Cuma yani haftanın son işlem gününe değer kaybıyla başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 508 TL seviyesinde seyrederken başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...