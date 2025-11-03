Habertürk
        ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 3 KASIM 2025: Altında dalgalı seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 3 Kasım Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın, Çin'in bazı perakendeciler için uzun süredir uyguladığı vergi iadesi sistemini sona erdirmesinin ardından ons başına 4 bin doların altına düştükten sonra sabah saatlerinde tekrar 4 bin doların üzerine çıktı. Saat 09.40 itibarıyla altının onsu 4 bin 4 dolardan işlem görürken, gram altın 5 bin 431 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 3 Kasım 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 09:43 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:43
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
