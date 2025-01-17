Altın fiyatları hızla yükseliyor! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alım satım yapmak isteyenler, güncel fiyat hareketlerini izliyor. Altın fiyatları kararlı yükselişini daha da hızlandırdı. ABD'de aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Gazze'den gelen ateşkes haberleri altın fiyatlarını hareketlendirerek yükselişe neden oldu. Serbest piyasada gram altın 3099 TL'den, çeyrek altın ise 5067 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 18 Ocak Cumartesi canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
- 1
Altın fiyatları 17 Ocak Cuma günü verileri araştırılıyor. ABD’den gelen yüksek enflasyon verileri ve Gazze’de ateşkesin sağlanması altın fiyatlarını tetikledi. En düşük 3 milyon 62 bin lira, en yüksek 3 milyon 76 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün akşam yüzde 0,03 artışla 3 milyon 69 bin lira oldu. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
- 2
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
17 Ocak Cuma günü gram altın, 3 bin 102 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 71 liradan işlem görüyor.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.101,3550
Satış: 3.102,0180
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.715,3800
Satış: 2.715,9200
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.962,2400
Satış: 5.071,9200
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.845,7500
Satış: 20.222,1100
-
- 7
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.100,00
Satış: 20.268,00
- 8
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.892,05
Satış: 10.141,58
- 9
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.846,71
Satış: 20.223,08
-
- 10
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.399,37
Satış: 20.911,82
- 11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.671,68
Satış: 2.520,77
- 12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.811,97
Satış: 2.968,44
-
- 13
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 49.940,00
Satış: 50.569,00
- 14