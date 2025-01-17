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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 18 OCAK 2025: Altın yükseliyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları hızla yükseliyor! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alım satım yapmak isteyenler, güncel fiyat hareketlerini izliyor. Altın fiyatları kararlı yükselişini daha da hızlandırdı. ABD'de aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Gazze'den gelen ateşkes haberleri altın fiyatlarını hareketlendirerek yükselişe neden oldu. Serbest piyasada gram altın 3099 TL'den, çeyrek altın ise 5067 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 18 Ocak Cumartesi canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 07:22 Güncelleme: 18.01.2025 - 00:03
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