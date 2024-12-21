Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM: Altın yükselişe geçti! 21 Aralık 2024 bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Canlı altın fiyatları son durum: Altın yükselişte! 21 Aralık bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarındaki dalgalanma bugünde sürüyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının açıklanmasının ardından altın düşüş yaşamıştı. En son Altının ons fiyatı ise 2,605 dolardan işlem gördü. Peki, Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte 21 Aralık 2024 Cumhuriyet altını, gram, tam, yarım, çeyrek altında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 07:57 Güncelleme: 21.12.2024 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Putin: Rus Dünyasına savaş açıldı
        Putin: Rus Dünyasına savaş açıldı
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Habertürk Anasayfa