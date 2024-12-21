Canlı altın fiyatları son durum: Altın yükselişte! 21 Aralık bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatlarındaki dalgalanma bugünde sürüyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının açıklanmasının ardından altın düşüş yaşamıştı. En son Altının ons fiyatı ise 2,605 dolardan işlem gördü. Peki, Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte 21 Aralık 2024 Cumhuriyet altını, gram, tam, yarım, çeyrek altında son durum
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Altın fiyatları son dakika hareketliliği ile takip ediliyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, son günlerde inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Geçtiğimiz haftaki yükselişin ardından düşüşe geçen altın fiyatları, haftanın altıncı gününde yükseliş seyrinde hareket ediyor. Peki 21 Aralık bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları alış ve satış grafiği
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
21 Aralık Cumartesi günü gram altın fiyatı 2 bin 968 TL, çeyrek altın ise 4 bin 748 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.968
Satış: 2.968
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.395
Satış: 19.734
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.748
Satış: 4.853
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.995
Satış: 19.353
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.621
Satış: 2.624
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.738
Satış: 2.889
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.828
Satış: 20.326
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.626
Satış: 2.466
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