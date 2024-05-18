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        Haberler Kısayol Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu: 18 Mayıs 2024 Cumartesi çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika: 18 Mayıs 2024 Cumartesi güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Birkaç gündür altın fiyatları beklenmedik bir hamle yaparak yeniden yükselişe geçti. Gram altın bugün 2 bin 499 TL'den alıcı bulurken; çeyrek altın ise 3 bin 999 TL ile açılış yaptı. İşte, 18 Mayıs 2024 Cumartesi altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 07:35 Güncelleme: 18.05.2024 - 07:35
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