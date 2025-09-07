Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 7 EYLÜL 2025 PAZAR: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlilik! Bugün 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Anlık ve canlı altın fiyatları 7 Eylül Pazar günü yatırımcıları ve altın almayı düşünenlerin gündemini meşgul ediyor. FED faiz toplantısı öncesinde altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. ABD istihdam verileri ile ons ve TL bazında gram altın fiyatları bir kez daha rekor kırdı. Peki, "Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?" İşte 7 Eylül 2025 Pazar güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 07.09.2025 - 07:22 Güncelleme: 07.09.2025 - 15:54
