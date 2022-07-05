Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 5 Temmuz 2022 gram altın, tam altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Temmuz gram altın ve çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları, dolar kuru ve altının ons değerindeki harekete paralel olarak inişli-çıkışlı seyir izliyor. Dün güne yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından takip ediliyor. İşte, 5 Temmuz Salı altın fiyatları canlı takip ekranı…

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