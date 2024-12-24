Altın fiyatlarında son durum 25 Aralık 2024: Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, 25 Aralık Çarşamba yani haftanın üçüncü iş gününde yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Bugün saat 14:20 itibarıyla ons altın fiyatı 2 bin 614 TL, gram altın fiyatı ise 2 bin 963 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 25 Aralık 2024 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları…
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Altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasadan gelen anlık verilere göre, saat 09:45 itibarıyla Cumhuriyet altını 19 bin 327 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 870 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 25 Aralık 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
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ALTIN FİYATLARI SON DURUM | 24 ARALIK 2024
Gram altın bugün 2 bin 963 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 846 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.962,7940
Satış: 2.963,2700
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.613,5900
Satış: 2.614,1300
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.742,0900
Satış: 4.846,5800
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.968,3500
Satış: 19.327,0400
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.340,00
Satış: 19.603,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.457,35
Satış: 9.695,34
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 18.974,00
Satış: 19.331,39
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.801,52
Satış: 20.299,28
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.618,81
Satış: 2.453,48
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.726,06
Satış: 2.870,09
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.116,00
Satış: 48.767,00
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