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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 25 ARALIK 2024: Yatay seyir sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum 25 Aralık 2024: Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, 25 Aralık Çarşamba yani haftanın üçüncü iş gününde yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Bugün saat 14:20 itibarıyla ons altın fiyatı 2 bin 614 TL, gram altın fiyatı ise 2 bin 963 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 25 Aralık 2024 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 07:23 Güncelleme: 25.12.2024 - 00:04
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