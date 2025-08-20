Habertürk
        Altın fiyatları alış-satış tablosu 20 Ağustos 2025: Bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın kuru takip ekranı!

        Altın fiyatlarında düşüş! İşte 20 Ağustos 2025 ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı ve anlık altın fiyatları yatırımcılar ve düğün, nişan gibi organizasyonlar için alım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, jeopolitik gerilimlerin azalması ve ABD dolarının güç kazanmasıyla değer kaybetti. Dün dikkat çeken yükselişlerin ardından bugün gram ve çeyrek altında gerileme gözlendi. Saat 09.20 itibarıyla çeyrek altın 7.151 TL'den işlem görürken, ons altın 3.316 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 20 Ağustos 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 20.08.2025 - 07:58 Güncelleme: 20.08.2025 - 09:25
