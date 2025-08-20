Altın fiyatları 20 Ağustos Çarşamba günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarında yönü belirlemeye devam ediyor. Altın fiyatları, jeopolitik gerilimlerin azalması ve doların güçlenmesiyle birlikte son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bugün saat 09.20 itibarıyla gram altın 4.373 TL’den alıcı buluyor. İşte, 20 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları!