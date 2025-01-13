Altın fiyatları 14 Ocak Salı günü verileri yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Fed'den gelecek faiz adımıyla birlikte altın fiyatlarında hareketliliğin oluşması bekleniyor. Güncel verilere göre ons altın 2 bin 684 liradan işlem görüyor. Peki, bugün ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 14 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…