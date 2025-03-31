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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 31 MART 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 31 Mart 2025 Pazartesi günü yani bayramın ikinci günü için araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı vergi kararı sonrası yükselişini sürdürüyor. Son bir haftadır ons bazında artış seyrini sürdüren altındaki son durum, piyasaların kapalı olduğu şu dönemde merak ediliyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 31 Mart 2025 Altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 07:48 Güncelleme: 31.03.2025 - 09:42
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