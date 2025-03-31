Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 31 Mart 2025 Pazartesi günü yani bayramın ikinci günü için araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı vergi kararı sonrası yükselişini sürdürüyor. Son bir haftadır ons bazında artış seyrini sürdüren altındaki son durum, piyasaların kapalı olduğu şu dönemde merak ediliyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 31 Mart 2025 Altın fiyatları alış satış tablosu…
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Altın fiyatları 30 Mart Pazar günü yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi kararını uygulamaya koymasının ardından, ticaret savaşının genişlemesine dair endişeler yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Anlık verilere göre, gram altın 3 bin 798 liradan, çeyrek altın ise 6 bin 210 liradan işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 31 Mart 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.798,1410
Satış: 3.798,7760
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.106,42
Satış: 3.107,25
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.076,9600
Satış: 6.210,8900
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 24.307,8300
Satış: 24.767,5800
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 25.087,00
Satış: 25.226,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.107,54
Satış: 12.412,57
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 24.290,98
Satış: 24.749,22
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 25.042,76
Satış: 25.676,27
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.101,07
Satış: 3.015,27
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.509,74
Satış: 3.691,17
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 62.324,00
Satış: 62.932,00
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