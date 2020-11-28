Altın fiyatları 2020 yılında ilk ik kez bir ayı aşağı yönlü seyirle kapatmak üzere... ABD'de teşvik paketinin netleşmemesi, olumlu ilerleyen aşı çalışmaları altın portföylerinden çıkışı hızlandırırken ons altın fiyatı temmuz ayından beri ilk kez 1800 doların altına indi. Dolar kurundaki sert düşüşle birlikte 6 Kasım'da 540 TL üzerini gören gram altın fiyatı ise 450 TL'nin altına indi. Peki, bugün altın fiyatları son dakika rakamları nasıl? İşte, 28 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları...