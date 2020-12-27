Altın fiyatları 27 Aralık Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için bir önceki kapanış tarihinin yani 25 Aralık Cuma gününün kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Buna göre gram altın serbest piyasada 458 liranın, çeyrek altın ise 749 liranın üzerinden işlem görüyor. İşte, 27 Aralık son dakika altın fiyatları...