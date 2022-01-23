ALTIN FİYATLARI 23 Ocak Pazar yani bugün piayaslar kapalı olduğu için Cuma gün ki değerler üzerinden işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 23 Ocak Pazar gram ve çeyrek altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...