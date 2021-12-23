Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle küresel piyasalarda Noel tatili öncesi risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, yurt içinde, dolar kurundaki azalışa paralel altın fiyatlarındaki düşüşün ivme kazandığını kaydetti.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısını gerçekleştireceğini aktaran analistler, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi.