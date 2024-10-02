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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 2 Ekim: Altın fiyatlarında düşüş! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, yarım altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında düşüş! 2 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Geçen haftalarda rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları aynı ivmeyi bu hafta yakalayamadı. Zaman zaman altın fiyatlarında kısa süreli yükselişler görülse de düşüş devam ediyor. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 2 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 07:07 Güncelleme: 02.10.2024 - 23:08
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